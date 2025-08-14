Tombol a kánikula Baranyában is – a forróság újabb életveszélyes kockázatot hozott! (GALÉRIA)

Nemcsak hőségriasztás, hanem vasárnap óta az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben, ami értelemszerűen Baranya vármegyében is hatályos. Erdőkben és azok kétszáz méteres körzetében tilos tüzet gyújtani, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is.

Hőségriasztás lépett életbe. Fotó: Bujdos Tibor

A növényzet mindenhol száraz, a legkisebb szikrától és hőforrástól is meggyulladhat, ezért a szabadban sehol nem tanácsos tüzet gyújtani. Saját kertben szabad bográcsozni, grillezni, de a tüzet ne hagyják felügyelet nélkül. Idén országosan már 8106 tűz keletkezett a szabadban, 55 ember megsérült, a leégett terület nagysága 93 millió négyzetméter - összegezte a szomorú tapasztalatokat a katasztrófavédelem.