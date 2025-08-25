Hűvösebb idő érkezett Baranyába – mi vár ránk augusztus végén?

A Köpönyeg előrejelzése szerint a következő napokban is hasonló időjárásra számíthatunk. Augusztus 26-án és 27-én napsütéses, de enyhén felhős idő lesz, nappali csúcshőmérséklettel 25–30 °C között. Az éjszakák továbbra is hűvösek maradnak, 12–15 °C közötti minimumokkal.

Ez a hűvösebb nyár végi idő a strandolásra is hatással van. A reggelek és esték hűvösebbek, így lehűl a víz a tavakban, kültéri medencékben. A Pécsi-tó hőmérséklete hétfő délután még egészen kellemes, 24 fok volt.

Azonban azok is programozhatnak, akik már nem szeretnének fürdőzni. A nyár vége még mindig kínál lehetőséget a szabadban töltött időre: piknikezés, kerékpározás vagy rövid kirándulások a Mecsekben kellemes alternatívát jelentenek.