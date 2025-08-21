augusztus 21., csütörtök

1 órája

Vége a nyárnak? Vagy ne pakoljuk még el a fürdőruhát?

Címkék#hőmérséklet#zápor#front#időjárás#panasz

Az augusztus 20-át idén megúsztuk nagyobb vihar nélkül, ám csütörtökre elérte a front vármegyénket is, záporok, zivatarok alakultak ki. Ilyen lesz az időjárás a következő napokban.

Tóth Viktória

A Hungaromet – Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. – narancssárga, vagyis másodfokú figyelmeztetést adott ki Baranya vármegyére. Ez heves zivatarveszélyt jelent, a villámlás mellett erős széllökésekre és jégesőre is számítani lehet, az időjárás most nem a legjobban alakul.

Esős időjárás
Zivataros, esős időjárás érte el az országot
Fotó: Huszár Márk

A meteorológiai portál előrejelzése szerint a hét hátralévő részében sem ígérkezik ideális strandidő. Pécsen a hőmérséklet hétfőig 24–25 fok körül alakul, miközben gyakran borongós, felhős lesz az égbolt. A jövő hét elejétől azonban fokozatos melegedés kezdődik, a hét második felében már 30–31 fok is lehet.

Az időjárás nemcsak a programokat, hanem a közérzetet is befolyásolhatja. A Köpönyeg orvosmeteorológiai tájékoztatása szerint a frontok érkezése megterheli a szervezetet: a szív- és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás, sőt a stroke kockázata is fokozódhat. A frontra érzékenyek fejfájást, szédülést tapasztalhatnak, és a krónikus panaszok – például ízületi fájdalmak – is erősödhetnek.

Balatoni időjárási helyzetkép

A Balatonnál tartózkodóknak sem árt figyelni, az adatok alapján (augusztus 21., délelőtt) a Balaton Siófoknál 25 fokos, de elsőfokú viharjelzés érvényes. A szeles, viharos idő ugyanakkor akár még előnyös is lehet: könnyen elsodorhatja a part menti árvaszúnyogokat. A legmagasabb nappali hőmérséklet nyugaton 26–27, keleten 28–29 fok körül várható.

 

