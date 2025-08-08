Nem tréfál az időjárás, hőmérsékletrekordok dőlhetnek meg

Az időjárás várható alakulását tekintve hosszú szabadtéri programot csak az tervezzen, aki jól bírja a meleget. Mert az előrejelzések szerint akár 37-38 fokos csúcsokba is belefuthatunk a következő napokban, akár a hőmérsékletrekordok is megdőlhetnek. Ami azt jelenti, hogy bizony teltház várható a strandokon is.

Az előrejelzések szerint meleg lesz a hétvége, ez az időjárás a legjobban a strandokon bírható

Fotó: Löffler P.

Mi sem mutatja jobban, hogy újra visszatér a zavartalan nyár, hogy a hétvégén, pontosabban szombaton megrendezik a már kétszer is elhalasztott idei Balaton-átúszást is.

A részletekről: szombaton folytatódik a napos, száraz időnként fátyolfelhős időjárás. Este észak-északkelet felől felhősáv érkezhet, de csapadék ebből sem várható. A délies szél általában mérsékelt lesz, legfeljebb néhol élénkülhet fel. Kora reggel 10-17, délután már 30-37 fok várható.

Vasárnap is folytatódik a meleg időjárás, tovább emelkedhet a hőmérséklet

Vasárnapra tovább fokozódik a meleg, 31-39 fok közötti csúcshőmérsékletekre van kilátás. Délen, délkeleten lesz a legmelegebb. Emellett sok napsütésre készülhetünk, kevés gomolyfelhő lesz felettünk. Az északi, középső tájakon élénk lesz az északnyugati, nyugati szél, néhol erős lökések kísérhetik.