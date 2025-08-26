Erre senki nem számított, ilyen lesz Pécs időjárása

A következő napokban melegfronti hatás éri szervezetünket, ami különösen az időseket és a krónikus betegeket viselheti meg, de az egészséges emberekre is hatással lehet. Az érzékenyeknél fejfájás, alvászavar és fokozott fáradékonyság jelentkezhet, miközben fizikai és szellemi teljesítőképességünk is csökkenhet. Ennek következtében a figyelmetlenség és a koncentrációs zavar is gyakoribb lehet, ami növeli a balesetek kockázatát – tudtuk meg a Köpönyeg.hu-tól. A szív- és érrendszeri betegséggel élők számára különösen megterhelő lehet az időjárási helyzet: vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet. Érdemes ezért fokozottan odafigyelni az egészségre, a megfelelő folyadékbevitelre és a pihenésre.

Lesz-e 38 fok? Ki tudja, mindenesetre melegünk lesz, az időjárás nyár végére még tartogat meglepetéseket!

Forrás: MW

Az időjárásról

A Hungaromet közlése szerint Baranya vármegyében is többnyire derült vagy fátyolfelhős idő várható, csapadék nélkül. A szél mérsékelt marad, a délies irányú légmozgás azonban többfelé megélénkülhet. Éjszaka a hőmérséklet általában 9 és 16 fok között alakul, de a hidegre hajlamos területeken ennél alacsonyabb, a magasabb fekvésű helyeken kissé enyhébb lehet. Nappal a hőmérséklet 27 és 33 fok között valószínű, így a nap közepén a legmelegebb órákban érdemes árnyékban tartózkodni és kerülni a túlzott fizikai megterhelést.

Egyes jóslások szerint akár 35 fok is lehet, pedig nyár közepén már szinte temethettük a nyarat.