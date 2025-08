Változó lesz 1 órája

Ismét belerondíthat a hétvégi programba az időjárás

Változékonyra fordul az időjárás, napsütést, záport és zivatart is tartogathat számunkra az elkövetkező napokban. A hétvégi programjainkat is befolyásolhatják a szeszélyes körülmények, a hét végére tervezett Balaton-átúszást például másodszor is elhalasztották a várható időjárás miatt.

Ember legyen a talpán, aki el tud igazodni az időjárás hétvégi alakulásán. Hogy mire is készülhetünk, térségünkben szombaton még biztosan lehet napozni (is), de már befigyelnek a gomolyfelhők is néhol. Azért aki nem fél egy kis átmeneti záportól, az például nyugodtan tervezhet kirándulás, fürdőzést Orfűn, vagy éppen Szigetvár, Harkány, Magyarhertelend fürdőiben. A Balaton-átúszást másodszor is elhalasztották az időjárás várható változékonysága miatt

Fotó: MW / Forrás: MW Aki távolabbra merészkedne, például a Balatonra, annak tudnia kell, hogy érintheti a változékony időjárás. A vízhőfok még kellemes 22-23 fok, de sokat elárul a várható időjárásról, hogy másodszor is elhalasztották a hétvégére tervezett Balaton-átúszást. De nézzük részletesen, hogy mi várható! Szombaton az ország keleti részén még sok napsütésre számíthatunk, máshol már erőteljesebb lesz a gomolyfelhő-képződés egy hullámzó hidegfront hatására, és több tájegységünkön is kialakulhatnak záporok, zivatarok, néhol hevesebb vihar sem kizárt. Több helyen élénk lesz a légmozgás. A legmagasabb hőmérséklet 25 és 34 fok között alakul, délkeleten lesz a legmelegebb. Vasárnap sokfelé kell számítani esőre, záporra, zivatarra, ugyanakkor rövidebb-hosszabb napos időszakokra is. Az északira, északnyugatira forduló szél egyre többfelé lesz élénk, erős. A csúcshőmérséklet 23 és 31 fok között alakul. Hétfőn a napos-gomolyfelhős időben elszórtan még kialakulhatnak záporok, néhol zivatarok. Az élénk, erős északi, északnyugati szélben 25-30 fokot mérhetünk. Az időjárás próbára teheti az egészségünket is Végül az orvosmeteorológia intelmei. Péntek estétől viszont északnyugaton már az érkező frontnak köszönhetően hidegfronti tünetek jelentkezhetnek. Napközben front ugyan még nem lesz felettünk, de a folytatódó melegedés hatására az érzékenyek körében fejfájás, migrén, vérnyomásproblémák, keringési panaszok, fáradékonyság és dekoncentráltság egyaránt előfordulhat. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság jelentkezhet. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között erős, illetve nagyon erős lesz, ezért a szabadban gondoskodjunk bőrünk megfelelő védelméről!