Vasárnap is ázni fogunk, de estére már kitisztulhat az ég

Baranyát sem kímélte a hidegfront szombaton. Óriási csapadék zúdult le, ami több településen is villámárvizekhez vezetett. Mutatjuk, miként alakul az időjárás Pécs és térségében.

Bama.hu
Esős időjárás érte el az országot.

Fotó: Huszár Márk

Vasárnap hajnalban sem szűnik meg a csapadék: záporok mellett tartósabb eső is érkezhet, a hőmérséklet 16–18 fok közé süllyed. Az északnyugati szél sokfelé megélénkül, a párás levegő miatt helyenként fülledtnek érezhetjük az időt – az időjárás Pécs és Baranya vidékein a délelőtt folyamán a kevésbé bájos arcát mutatja.

A Meteo Mecsek előrejelzése szerint a délelőtti órákban továbbra is számítani kell esőre, záporokra, rövidebb szünetek azonban előfordulhatnak. Az északnyugati szél ekkor is élénk marad.

Délután eleinte még lehetnek záporok, majd nyugat felől fokozatosan megszűnik a csapadék, és a felhőzet is szakadozni kezd. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24–26 fok körül alakul. Estére azonban várhatóan derült égbolt köszönt be, a szél is mérséklődik, a minimum hőmérséklet 16 fok közelében lesz.

 

