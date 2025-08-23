Vasárnap eldől, hogy ősszel milyen időjárás lesz Pécsen!

Augusztus 24-e Bertalan napja, s +amint Szent Bertalan magát mutogatja, az őszi idő is magát mind aszerint tartja". Persze az időjárás Pécsett egyedi, mediterrán hatások miatt mindig kicsit a szebbik, enyhébbik arcát mutatja, tehát azért ha esik is, nem kell annyira tartanunk a hidegtől. Mindenesetre szeptember 5-én, Lőrinc napon ha süt a nap, akkor derűs lesz az ősz továbbra is.

A népi megfigyelések szerint minden eldőlhet most: az időjárás Pécsen megbolondul, vagy nyugodt őszünk lesz?

Az időjárás Pécsen ilyen lehet

A szeptemberi időjárást illetően egyelőre úgy tűnik, hogy 28 fokos meleg lesz az első napokban, de talán a perzselő forróságot megússzuk ősz elején. Mindenesetre vasárnapra maximum 25 fokos csúcsokat mondanak, némi esővel és széllel. Ezt "hűvösebb" nyári időt még valószínűleg visszasírjuk egy ködös novemberi reggelen...