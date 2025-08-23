34 perce
Vasárnap eldől, hogy ősszel milyen időjárás lesz Pécsen!
Már most lehet kalkulálni vajon a szeptemberi időjárással? A időjárás Pécs és Baranya esetében mindig tartogathat meglepetéseket. De mint mond a tapasztalat?
Felhős időre ébredtünk kedden, de hamarosan változik az időjárás Pécs és környékén.
Fotó: MW
Az elmúlt évek során számtalanszor lehetett tapasztalni, hogy amíg augusztus 20-a után elromlott az idő, addig a szeptemberi iskolakezdéskor a gyerekek majd megsülnek az iskolapadban. A hosszútávú időjárás előrejelzés Pécs és Baranya esetében sem egyszerű, hiszen éppen a klímaváltozás hatásának is köszönhetően a korábbi trendek fel-felborulnak. Mindenesetre a népi megfigyelések szerint ha augusztus 20-án szép idő volt, akkor bő gyümölcstermés lehet.
Augusztus 24-e Bertalan napja, s +amint Szent Bertalan magát mutogatja, az őszi idő is magát mind aszerint tartja". Persze az időjárás Pécsett egyedi, mediterrán hatások miatt mindig kicsit a szebbik, enyhébbik arcát mutatja, tehát azért ha esik is, nem kell annyira tartanunk a hidegtől. Mindenesetre szeptember 5-én, Lőrinc napon ha süt a nap, akkor derűs lesz az ősz továbbra is.
Az időjárás Pécsen ilyen lehet
A szeptemberi időjárást illetően egyelőre úgy tűnik, hogy 28 fokos meleg lesz az első napokban, de talán a perzselő forróságot megússzuk ősz elején. Mindenesetre vasárnapra maximum 25 fokos csúcsokat mondanak, némi esővel és széllel. Ezt "hűvösebb" nyári időt még valószínűleg visszasírjuk egy ködös novemberi reggelen...