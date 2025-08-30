Pusztító állapotok: döbbenetes villámárvíz csapott le Baranyára, úsznak az utcák (FOTÓK)

Az özönvízszerű esőzés Szigetváron rövid idő alatt annyi vizet zúdított a városra, hogy a csatornarendszer nem tudta elvezetni, így több utca és kereszteződés is járhatatlanná vált. Személyautók álltak vízben, üzletek és házak környékét is elárasztotta a víz, a közölt fotókat helyi, nyilvános Facebook-csoportok és oldalak felületein osztották meg a helyiek. Az időjárás Pécs környékén sem kegyes.

Az időjárás Pécs és Szigetvár környékén is apokaliptikus állapotokat idéz, villámárvizek alakultak ki. Fotó: Mecseki Attila / Forrás: Meteo Mecsek fórum - Facebook

Szigetváron többfelé esett 40-60 mm eső villámárvizet okozva, írta a Meteo Mecsek augusztus 30-án. Fotó: Szentgyörgyvári Ildikó / Forrás: Meteo Mecsek Facebook

Pusztító időjárás Pécs és környékén

A Meteo Mecsek beszámolója szerint a hétvégén az időjárás Pécs és térségében változékony, csapadékos lesz: szombaton és vasárnap is kialakulhatnak záporok, zivatarok, helyenként felhőszakadással. Bár hétfőre némi javulás várható, a hirtelen lezúduló esők továbbra is veszélyt jelenthetnek.

Időjárás előrejelzés Pécs és környékére vonatkozóan: a Köpönyeg.hu szerint vasárnap a hőmérséklet 26 és 15 fok között alakul, hétfőn 30 és 16 között, majd újabb viharokra kell számítani keddtől.