Brutális időjárás

2 órája

Pusztító állapotok: döbbenetes villámárvíz csapott le Baranyára, úsznak az utcák (FOTÓK)

Szigetvár lakói szombaton szembesültek a pusztító villámárvíz következményeivel: az utcák, udvarok, parkolók percek alatt víz alá kerültek, a Lidl áruház előtti terület például teljesen tóvá változott. A közösségi oldalakon egymás után jelentek meg a fotók a drámai helyzetről. Az időjárás Pécs környékén is apokaliptikus állapotokat idéz.

Bama.hu

Az özönvízszerű esőzés Szigetváron rövid idő alatt annyi vizet zúdított a városra, hogy a csatornarendszer nem tudta elvezetni, így több utca és kereszteződés is járhatatlanná vált. Személyautók álltak vízben, üzletek és házak környékét is elárasztotta a víz, a közölt fotókat helyi, nyilvános Facebook-csoportok és oldalak felületein osztották meg a helyiek. Az időjárás Pécs környékén sem kegyes.

Az időjárás Pécs és Szigetvár környékén is apokaliptikus állapotokat idéz, villámárvizek alakultak ki.
Az időjárás Pécs és Szigetvár környékén is apokaliptikus állapotokat idéz, villámárvizek alakultak ki. Fotó: Mecseki Attila / Forrás: Meteo Mecsek fórum - Facebook
Szigetváron többfelé esett 40-60 mm eső villámárvizet okozva, írta a Meteo Mecsek augusztus 30-án.
Szigetváron többfelé esett 40-60 mm eső villámárvizet okozva, írta a Meteo Mecsek augusztus 30-án.

Pusztító időjárás Pécs és környékén

A Meteo Mecsek beszámolója szerint a hétvégén az időjárás Pécs és térségében változékony, csapadékos lesz: szombaton és vasárnap is kialakulhatnak záporok, zivatarok, helyenként felhőszakadással. Bár hétfőre némi javulás várható, a hirtelen lezúduló esők továbbra is veszélyt jelenthetnek.

Szigetváron többfelé esett 40-60 mm eső villámárvizet okozva, írta a Meteo Mecsek augusztus 30-án.

Időjárás előrejelzés Pécs és környékére vonatkozóan: a Köpönyeg.hu szerint vasárnap a hőmérséklet 26 és 15 fok között alakul, hétfőn 30 és 16 között, majd újabb viharokra kell számítani keddtől.

A szigetvári helyzet jól mutatja, mennyire kiszolgáltatottak a városok az extrém időjárási jelenségeknek, amelyek egyre gyakrabban okoznak villámárvizeket Baranyában is.

Brutális villámárvíz Szigetváron.
Fotó: Márta Lívia / Forrás: Szigetvár Újság / Facebook

 

