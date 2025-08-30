2 órája
Pusztító állapotok: döbbenetes villámárvíz csapott le Baranyára, úsznak az utcák (FOTÓK)
Szigetvár lakói szombaton szembesültek a pusztító villámárvíz következményeivel: az utcák, udvarok, parkolók percek alatt víz alá kerültek, a Lidl áruház előtti terület például teljesen tóvá változott. A közösségi oldalakon egymás után jelentek meg a fotók a drámai helyzetről. Az időjárás Pécs környékén is apokaliptikus állapotokat idéz.
Az özönvízszerű esőzés Szigetváron rövid idő alatt annyi vizet zúdított a városra, hogy a csatornarendszer nem tudta elvezetni, így több utca és kereszteződés is járhatatlanná vált. Személyautók álltak vízben, üzletek és házak környékét is elárasztotta a víz, a közölt fotókat helyi, nyilvános Facebook-csoportok és oldalak felületein osztották meg a helyiek. Az időjárás Pécs környékén sem kegyes.
Pusztító időjárás Pécs és környékén
A Meteo Mecsek beszámolója szerint a hétvégén az időjárás Pécs és térségében változékony, csapadékos lesz: szombaton és vasárnap is kialakulhatnak záporok, zivatarok, helyenként felhőszakadással. Bár hétfőre némi javulás várható, a hirtelen lezúduló esők továbbra is veszélyt jelenthetnek.
Szigetváron többfelé esett 40-60 mm eső villámárvizet okozva, írta a Meteo Mecsek augusztus 30-án.
Időjárás előrejelzés Pécs és környékére vonatkozóan: a Köpönyeg.hu szerint vasárnap a hőmérséklet 26 és 15 fok között alakul, hétfőn 30 és 16 között, majd újabb viharokra kell számítani keddtől.
Riasztás Baranyában: viharok jönnek a kánikula után
A szigetvári helyzet jól mutatja, mennyire kiszolgáltatottak a városok az extrém időjárási jelenségeknek, amelyek egyre gyakrabban okoznak villámárvizeket Baranyában is.