2 órája
Jön a vízözön: újabb pokoli eső zúdulhat Baranyára
Szombaton délután újabb csapadékrendszer éri el Baranyát. A Meteo Mecsek előrejelzése szerint a térség felett belassuló, hullámzó hidegfront hatására több hullámban alakulhatnak ki záporok és zivatarok, helyenként tartós eső sem kizárt. Az időjárás Pécs térségében továbbra sem lesz felhőtlen.
Az időjárás Pécs és környékén a következőképp alakul a Meteo Mecsek szerint: a zivatarokat időnként felhőszakadás (20–30 milliméter csapadék) és erősebb széllökések (50–60 km/óra) kísérhetik, de heves viharokra nem kell számítani. A csapadékos időjárás miatt a hőmérséklet visszafogott marad: a tartósan esős területeken 22 fok körül, máshol 25 fok körül alakulhat a maximum.
A front hatására estére ismét kiterjedt eső érkezik, így Baranya vármegye nagy részén jelentős mennyiségű csapadék hullhat. Az éjszakai órákban és vasárnap délelőtt is folytatódhat az esős, borongós idő, a szél északnyugatira fordul és mérsékelt marad. A hőmérséklet éjjel kevéssel 20 fok alatt alakul.
Az esős időjárás Pécs és Szigetvár utcáit is megtépázta
Amint arról beszámoltunk, augusztus 30-án, szombaton délelőtt villámárvíz sújtotta Baranyát: Szigetváron utcák, parkolók és udvarok kerültek víz alá, a csatornarendszer nem bírta elvezetni a hirtelen lezúduló esőt. Az időjárás Pécs környékén is drámai állapotokat idézett, több helyen 40–60 milliméter csapadék hullott rövid idő alatt.