Jön a vízözön: újabb pokoli eső zúdulhat Baranyára

Az időjárás Pécs és környékén a következőképp alakul a Meteo Mecsek szerint: a zivatarokat időnként felhőszakadás (20–30 milliméter csapadék) és erősebb széllökések (50–60 km/óra) kísérhetik, de heves viharokra nem kell számítani. A csapadékos időjárás miatt a hőmérséklet visszafogott marad: a tartósan esős területeken 22 fok körül, máshol 25 fok körül alakulhat a maximum.

Az időjárás Pécs térségében újabb esővel folytatódhat.

A front hatására estére ismét kiterjedt eső érkezik, így Baranya vármegye nagy részén jelentős mennyiségű csapadék hullhat. Az éjszakai órákban és vasárnap délelőtt is folytatódhat az esős, borongós idő, a szél északnyugatira fordul és mérsékelt marad. A hőmérséklet éjjel kevéssel 20 fok alatt alakul.

Az esős időjárás Pécs és Szigetvár utcáit is megtépázta

Amint arról beszámoltunk, augusztus 30-án, szombaton délelőtt villámárvíz sújtotta Baranyát: Szigetváron utcák, parkolók és udvarok kerültek víz alá, a csatornarendszer nem bírta elvezetni a hirtelen lezúduló esőt. Az időjárás Pécs környékén is drámai állapotokat idézett, több helyen 40–60 milliméter csapadék hullott rövid idő alatt.