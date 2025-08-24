augusztus 24., vasárnap

Nyári zimankó: hétfőn öt fok alá csökkenhet a hőmérséklet Baranyában

A következő heti időjárás egyáltalán nem fog kedvezni a frontérzékenyeknek! Baranyában változékony napok elé nézünk: a hét eleji hűvösség után gyorsan visszatér a kánikula, amely pénteken tetőzik, majd a hétvégén markáns lehűlés zárja le a forró időszakot.

Jusztin Levente

Baranya hétfőn hajnalban hűvös időjárásra, 10 fok körüli hőmérsékletre ébredhet (a Dráva melletti völgyekben akár 5 fok alá is süllyedhet), de napközben derült, napos időre van kilátás, csupán kora estétől jelenhetnek meg fátyolfelhők. A nyugati-délnyugati szél mérsékelt marad, így kellemes nyár végi idővel indul a hét. Kedden szűrt napsütés várható, a nappali hőmérséklet emelkedni kezd, melegfronti hatás érvényesül. Szerdán már egyértelműen visszatér a kánikula, a délutáni órákban 32–34 fokig melegszik a levegő, a délnyugati szél mérsékelt lesz.

kánikula
Még jön Baranyába a kánikula – aztán újra ősziesre fordul az idő
Fotó: MW

Fokozódik a kánikula, majd jön a gyökeres változás

Csütörtökön tovább fokozódik a hőség, délutánra 35 fok körüli maximumokra számíthatunk, a déli szél napközben megélénkül. Pénteken tetőzik a kánikula: délelőtt sok napsütés várható, délután azonban nyugat felől felhők érkeznek, estig számottevő csapadék nem valószínű. Az északnyugatira forduló szél ekkor kezdi éreztetni hatását. Szombaton a front átvonulása hozza meg a fordulatot: a feltámadó északnyugati szél több fokkal visszaveti a hőmérsékletet, helyenként záporok kialakulhatnak. Vasárnapra már változóan felhős, szeles és hűvösebb idő jellemzi a térséget, a hőmérséklet 24–26 fok körül alakul, csapadék továbbra sem valószínű.

A jelenlegi előrejelzések szerint a kánikula péntekig tart, utána a fronttal érkező lehűlés hosszabb időre véget vet a forró napoknak. A jövő hét elején a hőmérséklet 25 fok alatt maradhat, és a nyár utolsó napjai már inkább kora őszi hangulatot idéznek majd.

 

