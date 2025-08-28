augusztus 28., csütörtök

Kánikula után hidegfront: eldőlt, hogy mehetünk-e strandolni a hétvégén

Tovább erősödik a nappali felmelegedés, az országos napi hidegrekordoktól is egyre távolabb kerülünk, ugyanis enyhülnek az éjszakák. Szombaton hullámzó hidegfront érkezik záporokkal, zivatarokkal, országos csapadék nélkül – írja a met.hu.

Várható időjárás Baranyában (forrás: köpönyeg.hu)

Csütörtök

Igazi strandidőre számíthatunk sok napsütéssel, kevés gomolyfelhővel. Kizárt az eső. Sokfelé lesz erős a déli szél. 34-36 fok köré melegszik a levegő, több helyen már forróság lehet.

Péntek

Napos, gomolyfelhős időre van kilátás. Nyugaton zápor, zivatar már előfordulhat. Eleinte a délnyugati, majd az északnyugati szél élénkülhet meg. Akár 37-38 fok is lehet, tikkasztó meleg valószínű.

Szombat

Északnyugat felől elszórtan fordul elő zápor, zivatar. 27 fok köré esik vissza a hőmérséklet, de délkeleten még kitart a kánikula.

Orvosmeteorológia 

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

 

