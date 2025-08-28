48 perce
Kánikula után hidegfront: eldőlt, hogy mehetünk-e strandolni a hétvégén
Tovább erősödik a nappali felmelegedés, az országos napi hidegrekordoktól is egyre távolabb kerülünk, ugyanis enyhülnek az éjszakák. Szombaton hullámzó hidegfront érkezik záporokkal, zivatarokkal, országos csapadék nélkül – írja a met.hu.
Illusztráció
Forrás: Shutterstock
Fotó: Andrey Skutin
Várható időjárás Baranyában (forrás: köpönyeg.hu)
Csütörtök
Igazi strandidőre számíthatunk sok napsütéssel, kevés gomolyfelhővel. Kizárt az eső. Sokfelé lesz erős a déli szél. 34-36 fok köré melegszik a levegő, több helyen már forróság lehet.
Péntek
Napos, gomolyfelhős időre van kilátás. Nyugaton zápor, zivatar már előfordulhat. Eleinte a délnyugati, majd az északnyugati szél élénkülhet meg. Akár 37-38 fok is lehet, tikkasztó meleg valószínű.
Szombat
Északnyugat felől elszórtan fordul elő zápor, zivatar. 27 fok köré esik vissza a hőmérséklet, de délkeleten még kitart a kánikula.
Orvosmeteorológia
Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.