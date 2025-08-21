Kegyetlen viharok csaphatnak le Baranyára csütörtökön

Várható időjárás Baranyában (forrás: köpönyeg.hu)

Csütörtök

Délnyugat felől több hullámban várható zápor, zivatar. A délutáni, esti óráktól kiterjedt zivatarrendszer érkezhet felhőszakadással, jégesővel. Északnyugatira fordul és megerősödik a szél. Zivatarok környezetében heves szélrohamok lehetnek!

Péntek

Erősen gomolyfelhős időre készülhetünk. Újabb zápor, zivatar főleg a középső és a keleti tájakon fordul elő. 20-25 fok közé esik vissza a hőmérséklet.

Szombat

Napos, gomolyfelhős idő várható. Kicsi az esély záporra. Az északnyugati szél erős lesz. Reggel 14, délután 25 fok valószínű.

Vasárnap

Többórás napsütés ígérkezik kevés gomolyfelhővel. Reggel 10, délután 26 fok körül mozoghat a hőmérséklet.

Orvosmeteorológia

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.