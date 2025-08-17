Keressük elő a gardróbból, hétfőn este már újra elkelhet a kardigán

Vasárnap délután a napos-gomolyfelhős időben helyenként kialakulhat zápor, zivatar. Élénk, erős lesz az északias szél, de zivatarok környezetében viharos széllökésekre is számítani kell. Mérséklődik a kánikula, a legmelegebb órákban 29 fok körül alakul a hőmérséklet. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között erős fokozatot érhet el.

Hétfőn többször erősebben megnövekedhet a gomolyfelhőzet, de napközben csapadék nem valószínű, legfeljebb a hajnali órákban fordulhat még elő egy-egy futó zápor a déli tájakon. A többfelé élénk, erős északi, északkeleti szélben 26-30 fokra van kilátás.

A vasárnapi hidegfront nem csak felfrissülést hoz. A változás fejfájást, migrént, vérnyomás-ingadozás, keringési problémákat idézhet elő.

