augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

29°
+37
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

1 órája

Keressük elő a gardróbból, hétfőn este már újra elkelhet a kardigán

Címkék#hőmérséklet#zápor#kánikula#zivatar

Aki a fiók mélyére rakta el, az elkezdheti keresni, mert hétfőn este újra szükség lehet egy-egy kardigánra, pulóverre. Csak 14-15 fok lesz.

Keressük elő a gardróbból, hétfőn este már újra elkelhet a kardigán

Vasárnap délután a napos-gomolyfelhős időben helyenként kialakulhat zápor, zivatar. Élénk, erős lesz az északias szél, de zivatarok környezetében viharos széllökésekre is számítani kell. Mérséklődik a kánikula, a legmelegebb órákban 29 fok körül alakul a hőmérséklet. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között erős fokozatot érhet el.

Hétfőn többször erősebben megnövekedhet a gomolyfelhőzet, de napközben csapadék nem valószínű, legfeljebb a hajnali órákban fordulhat még elő egy-egy futó zápor a déli tájakon. A többfelé élénk, erős északi, északkeleti szélben 26-30 fokra van kilátás.

A vasárnapi hidegfront nem csak felfrissülést hoz. A változás fejfájást, migrént, vérnyomás-ingadozás, keringési problémákat idézhet elő.
 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu