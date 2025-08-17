augusztus 17., vasárnap

Kicsit visszavesz a kánikula, de olyan nagyon nincs miért örülnünk

Éppen csak egy paraszthajszálnyit, de visszavesz a kánikula, úgyhogy nem lesz gyilkos a meleg – de olyan nagy lazulással azért nem számoljunk.

Bama.hu

Nem mondhatnánk, hogy olyan nagyon szimpatikus arcát mutatja mostanság a nyár, a kánikula mostanra már végképp nem vicces, sokkal inkább elkeserítő. De nagyon úgy fest, hogy eddig tartott ez: az előrejelzések szerint már vasárnap ideér egy kisebb hidegfront, amely lendületesen kisöpri majd a meleget, s bár nagy lehűlés azért nem lesz, de már attól jobban érezzük magunkat, hogy nem lesz arculcsapóan mozdulatlan a levegő.

Úgyhogy talán most már idekacsint az ősz – amit, ismerjük be, már eléggé várunk.     

 

A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
