Időjárás
1 órája
Kicsit visszavesz a kánikula, de olyan nagyon nincs miért örülnünk
Éppen csak egy paraszthajszálnyit, de visszavesz a kánikula, úgyhogy nem lesz gyilkos a meleg – de olyan nagy lazulással azért nem számoljunk.
Nem mondhatnánk, hogy olyan nagyon szimpatikus arcát mutatja mostanság a nyár, a kánikula mostanra már végképp nem vicces, sokkal inkább elkeserítő. De nagyon úgy fest, hogy eddig tartott ez: az előrejelzések szerint már vasárnap ideér egy kisebb hidegfront, amely lendületesen kisöpri majd a meleget, s bár nagy lehűlés azért nem lesz, de már attól jobban érezzük magunkat, hogy nem lesz arculcsapóan mozdulatlan a levegő.
Úgyhogy talán most már idekacsint az ősz – amit, ismerjük be, már eléggé várunk.
