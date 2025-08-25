augusztus 25., hétfő

Komoly hatással lesz a közelgő hurrikán hazánkra!

Az évszakhoz képest hideg éjszakák jönnek (közel leszünk a hidegrekordhoz), de erősödik a nappali felmelegedés. Az Erin ex-trópusi hurrikán előoldalán érkeznek az egyre melegebb léghullámok – olvasható a met.hu-n.

Komoly hatással lesz a közelgő hurrikán hazánkra!

Hétfő

Szinte zavartalan napsütés várható, kevés felhővel az égen. Csapadék szinte kizárt. A nappali felmelegedés 25–26 fok körül tetőzik.

Kedd

A napos időszakokat többfelé gomolyfelhők szakítják meg, elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A délnyugati, nyugati szél élénkebbé válik. A meleg fokozódik, délután akár 30 fokot is mérhetünk.

Szerda

Igazi nyári idő ígérkezik, sok napsütéssel és gomolyfelhőkkel. Helyenként frissítő zápor, zivatar előfordulhat. A hőmérséklet 30 fok körül alakul.

Orvosmeteorológia 

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

 

