39 perce
Óriási a kár: pusztítást hagyott maga után Lucas, a mediterrán ciklon (videó)
A légörvény meghozta a lehűlést. Miközben Olaszországban özönvízszerű esőzések és villámáradások okoztak káoszt, Baranya megyében a Lucas névre keresztelt mediterrán ciklon már sokkal visszafogottabban viselkedett.
A heves villámlással és esővel kísért front meghozta a várva várt lehűlést. A forró, 30 fok fölötti augusztusi napokat egy csapásra váltotta fel a hűvös, esős időjárás. Baranya vármegyében szerencsére nem okozott komoly problémákat a mediterrán ciklon, az olaszok viszont nem mondhatják ugyanezt.
Mekkora pusztítást végzett a mediterrán ciklon?
A „Lucas” névre keresztelt mediterrán ciklon először Olaszországban okozott katasztrófa-közeli helyzetet: Elba szigetén például kevesebb mint egy óra alatt 54 mm csapadék zúdult le, és több mint 100 ezer villámcsapást regisztráltak a térségben. Továbbá számos fakidőléshez riasztották a helyi szerveket, a közlekedés is megbénult és több lakóházba is beömlött a hatalmas esőzés miatt a csapadék.
Baranyában lényegesen jobb volt a helyzet, sűrű záporok és szórványos zivatarok áztatták a megyét. A ciklon nyomán drasztikus lehűlés következett be: a csütörtöki 31–33 fokos csúcsértékeket pénteken már csak 21–24 fok követte, helyenként élénk széllel. A szokásos augusztus végi strandidőt egy csapásra felváltotta az őszt idéző hangulat, és a folytatásban sem számíthatunk tartós felmelegedésre.