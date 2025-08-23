augusztus 23., szombat

3 órája

Megérkezett Lukas, a ciklon: a szél lesz az úr szombaton

A Lukas ciklon hátoldalán folytatódik a hűvösebb levegő beáramlása hazánkba, melynek utánpótlása a hétvégén sem szűnik meg – írja a met.hu.

Bama.hu
Fákat döntött, házakat rongált meg a viharos szél országszerte.

Várható időjárás Baranyában (forrás: köpönyeg.hu)

Szombat

Változóan napos, gomolyfelhős idő alakulhat ki. Csak elszórtan fordulhat elő kisebb csapadék. Az északnyugati szél erősen fújhat. Reggel 14, délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet.

Vasárnap

Több órára kisüt a nap, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Hajnalban 10, délután körülbelül 26 fok várható.

Hétfő

Derűs idő ígérkezik, csapadék nem valószínű. A hőmérséklet napközben 25 és 30 fok közé emelkedhet.

Kedd

A napsütés mellett erőteljes gomolyfelhő-képződésre van kilátás, amely záporokat, zivatarokat is hozhat egyre nagyobb számban. A csúcsértékek 23 és 31 fok között szóródnak.

Orvosmeteorológia 

Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.

 

