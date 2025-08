Megjósolták, hogy mikor tér vissza a hőség

Várható időjárás Baranyában (forrás: köpönyeg.hu)

Hétfő

A napos időszakok mellett néhol akár eshet is. Az északnyugati szél továbbra is erős marad, és 29 fok körüli értékek várhatók.

Kedd

A nap folyamán sok napsütésre számíthatunk, csapadék csak elvétve fordulhat elő. A hőmérséklet 26 és 32 fok között alakul.

Szerda

Napos, gomolyfelhős időre van kilátás, zápor csak néhol valószínű. Az északnyugati szél több helyen megerősödik, és 30 fok körüli meleg lesz.

Csütörtök

Ragyogóan napos idő vár ránk, csapadék nélkül. A nyugatias szél enyhén fújhat, a nappali hőmérséklet pedig 24 és 30 fok között mozoghat.

Orvosmeteorológia

Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.