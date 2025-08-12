augusztus 12., kedd

Sűrű lesz a hullás

8 órája

Az év leglátványosabb égi jelensége jön kedden: meteorraj zúg el felettünk!

Látványos égi jelenségeknek lehetünk ma szemtanúi.

Bama.hu
Az év leglátványosabb égi jelensége jön kedden: meteorraj zúg el felettünk!

A Perseidák meteorraj látványos égi jelenséget nyújt.

Forrás: MW

Fotó: Bencsik Adam

Kedd este tetőzik az év egyik leglátványosabb égi jelensége, a Perzeida meteorraj. Augusztus 12-ről 13-ra virradó éjjel akár óránként 50–100 hullócsillag is felvillanhat az égen, bár a fényes, majdnem telihold miatt főként a legfényesebb meteorok lesznek jól láthatók. 

Meteoreső augusztusban: tetőzik a perseidák meteorraj

A Perseus csillagkép felől érkező „tűzgolyók” látványa így is különleges élményt ígér. A legjobb esélyek éjfél után, a hajnali órákban vannak, amikor a raj aktivitása a csúcson van. A megfigyeléshez érdemes fényszennyezéstől távoli, sötét helyet választani, és a holdat valamilyen takarásban tartani. A Perzeidák minden évben augusztusban térnek vissza, de idén éppen ma éri el a maximumát, így aki szeretne részese lenni a „legdurvább” meteorhullásnak, annak kedden éjszaka érdemes lesz az eget kémlelnie.

 

