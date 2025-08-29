Időjárás
2 órája
Nagyon fülledt lesz augusztus utolsó pénteki napja
Baranya vármegyében ma túlnyomóan napos, gomolyfelhős égbolt valószínű. Nyugaton már kialakulhat zápor, zivatar. Kezdetben délnyugati, később északnyugati irányból támadhat élénk szél. A maximumok elérhetik a 37–38 fokot, rendkívül fülledt időre számíthatunk.
A legvalószínűbb folytatás: szombaton északnyugat felől szórványosan eső, zivatar, zápor érkezhet. A levegő 27 fok környékére hűl vissza. Hidegfront vonul át. (koponyeg.hu).
