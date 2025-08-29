augusztus 29., péntek

Nagyon fülledt lesz augusztus utolsó pénteki napja

Baranya vármegyében ma túlnyomóan napos, gomolyfelhős égbolt valószínű. Nyugaton már kialakulhat zápor, zivatar. Kezdetben délnyugati, később északnyugati irányból támadhat élénk szél. A maximumok elérhetik a 37–38 fokot, rendkívül fülledt időre számíthatunk.

A legvalószínűbb folytatás: szombaton északnyugat felől szórványosan eső, zivatar, zápor érkezhet. A levegő 27 fok környékére hűl vissza. Hidegfront vonul át. (koponyeg.hu).

 

