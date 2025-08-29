Időjárás
36 perce
Nagyon fülledt lesz augusztus utolsó pénteki napja
Baranya vármegyében ma túlnyomóan napos, gomolyfelhős égbolt valószínű. Nyugaton már kialakulhat zápor, zivatar. Kezdetben délnyugati, később északnyugati irányból támadhat élénk szél. A maximumok elérhetik a 37–38 fokot, rendkívül fülledt időre számíthatunk.
A legvalószínűbb folytatás: szombaton északnyugat felől szórványosan eső, zivatar, zápor érkezhet. A levegő 27 fok környékére hűl vissza. Hidegfront vonul át. (koponyeg.hu).
