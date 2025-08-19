Most érdemes a szabadban lenni, jön a napsütés!

Kedd délután zavartalan napsütésre számíthatunk, a felhőtlen égbolt mellett a hőmérséklet 29 és 31 fok között alakul. A keleti szél mérsékelt marad, így sem erős lökésekre, sem szélviharra nem kell számítani. Az estét a csillagfényes égbolt teszi különlegessé, a levegő gyorsan lehűl 20 fok alá, ami kedvez a kora esti sétáknak és a szabadtéri kikapcsolódásnak. A légmozgás ekkor is mérsékelt lesz, zavartalanul élvezhetjük a nyár csendesebb pillanatait.

Napsütés és tiszta éjszakai égbolt vár ránk

Jön az erősebb napsütés

Szerda hajnalban is derült időre ébredhetünk, a minimumhőmérséklet 15 és 18 fok között alakul. A délkeleti szél gyenge-mérsékelt lesz, így kellemes, nyugodt hajnal várható. Délelőtt folytatódik a napos idő, ami ideális lehet szabadtéri programokhoz, kirándulásokhoz vagy akár strandoláshoz. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy az UV-B sugárzás erős lehet, ezért ajánlott a napvédelem: használjunk naptejet, viseljünk könnyű, világos ruházatot és fejfedőt. A folyadékpótlásra is ügyeljünk, hiszen a hőhullám idején a szervezetnek több vízre van szüksége.

Délután folytatódik a napos, nyárias idő, bár néhol fátyolfelhők jelenhetnek meg az égen, csapadék azonban nem várható térségünkben. A hőmérséklet maximuma 31 és 33 fok között tetőzhet, ami már a kánikula határát súrolja. A déli szél mérsékelt marad, így nem enyhíti érdemben a hőségérzetet. Estére kellemes idő vár ránk, a levegő 20 fok közelébe hűl, miközben a fátyolfelhők is egyre gyakrabban tűnnek fel az égbolton.