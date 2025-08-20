Napsütésben szelhetik meg az új kenyeret a baranyai településen, zivatar csak később jöhet

Bár első fokú riasztást adtak ki szerda délutánra Baranya megyére is, az előrejelzés szerint csak szórványos felhősödésre kell számítani térségünkben, számot tevő csapadék nélkül.

Szerdán kezdetben sok napsütésre számíthatunk a térségben, majd a délután második felében egyre többfelé zavarhatják felhők a napsütést, de csapadék csak néhol várható. Helyenként megélénkül a déli, délnyugati szél. Délután 32 fok körül alakul a hőmérséklet. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről.

Csütörtökön egy hullámzó frontrendszer hatására már többször erősen megnövekszik a felhőzet, csapadékra is számítani kell.