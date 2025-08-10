Negyven fokos pokol tombol Pécsen – és még nincs vége a forróságnak

Vasárnap (aug. 10.) — kánikula, extrém meleg

Augusztus 10-én Pécsen tartós, nagyon erős hőségre számítsunk: a nappali csúcshőmérséklet megközelítheti a 40 °C-ot, erős UV-sugárzással és 15–20 km/h körüli északi-északnyugati széllel. Kerüljük a közvetlen napsütést a déli órákban, sok folyadék és hűsítő szünet javasolt.

Hétfő (aug. 11.) — forróság folytatódik

Hétfőn is kánikulai idő várható, a csúcshőmérséklet körülbelül 36 °C lesz, enyhe, 15 km/h körüli széllel — tehát a meleget továbbra is elviselni terhelő lehet, különösen az idősek és szív-érrendszeri betegek számára.