Negyven fokos pokol tombol Pécsen – és még nincs vége a forróságnak

Mutatjuk, a Köpönyeg.hu előrejelzése alapján milyen időjárásra kell számítanunk az előttünk álló napokban Pécsen és Baranyában!

Bama.hu
Negyven fokos pokol tombol Pécsen – és még nincs vége a forróságnak

Fotó: Csapó Balázs

Vasárnap (aug. 10.) — kánikula, extrém meleg
Augusztus 10-én Pécsen tartós, nagyon erős hőségre számítsunk: a nappali csúcshőmérséklet megközelítheti a 40 °C-ot, erős UV-sugárzással és 15–20 km/h körüli északi-északnyugati széllel. Kerüljük a közvetlen napsütést a déli órákban, sok folyadék és hűsítő szünet javasolt.

Hétfő (aug. 11.) — forróság folytatódik
Hétfőn is kánikulai idő várható, a csúcshőmérséklet körülbelül 36 °C lesz, enyhe, 15 km/h körüli széllel — tehát a meleget továbbra is elviselni terhelő lehet, különösen az idősek és szív-érrendszeri betegek számára. 

Kedd (aug. 12.) — meleg, helyenként zivatar
Kedden is meleg marad (kb. 36 °C), de a nap második felében záporokkal, zivatarokkal kísért front érkezhet, helyenként hevesebb csapadékkal (néhány milliméter várható). Érdemes figyelni a helyi zivatarjelzéseket. 

Egészség- és biztonsági figyelmeztetés: folytatódik a kánikula, erős UV-sugárzás, kiszáradás, hőguta és rossz közérzet veszélye áll fenn — maradjunk árnyékban a déli órákban, igyunk sok vizet, és figyeljünk a sérülékeny családtagokra.

 

 

