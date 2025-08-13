7 órája
Nem látni még a végét: rekkenő forróság lesz a héten
A pár fokkos lehűlés után újra melegszik a levegő. Szinte felhőtlen időre számíthatunk csapadék nélkül, és ez a fajta időjárás a hét további részében is folytatódik – olvasható a met.hu-n.
Fotó: Nemeth Andras Peter
Várható időjárás Baranyában (forrás: köpönyeg.hu)
Szerda
Nem lesz felhő az égen, csak napsütés várható. Akár 36-37 fok is lehet már, tovább erősödik a hőség.
Csütörtök
Perzselő napsütésre van kilátás, továbbra sincsen esély csapadékra. 33 és 40 fok közé melegszik a levegő.
Péntek
Egy-két kósza felhő jelenhet meg, egyébként forró napsütés lesz, csapadék nélkül. Marad a rekkenő hőség 33-40 fokkal.
Orvosmeteorológia
Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.