Nem lesz kegyelem a héten: brutális meleg szakad a nyakunkba

Ne köntörfalazzunk: Baranya vármegyében ma és holnap olyan lesz az idő, mintha nem is a nyár vége felé sétálnánk, hanem a közepén álldogálnánk: nagyon meleg lesz, ráadásul az a fajta, amikor nincs se szellő, se felhő, hogy enyhülést hozzon.

Ráadásul az előrejelzések szerint jövő hétfőig marad a szárazság, szóval ha nem akarjuk, hogy a növényeink besárguljanak, akkor bizony szükség lesz esti locsolásra, nem is kevés vízzel. A higanyszál legfeljebb korán reggel néz be harminc alá, a locsolást ekkorra időzítsük – máskor meg fogunk főni, de tényleg. 

 

