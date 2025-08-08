augusztus 8., péntek

2 órája

Nincs kegyelem: ezerrel dől majd ránk a meleg

Nem hittünk benne komolyan, hogy jön egy kis enyhülés, de azért bizakodtunk – és persze emiatt fogunk nagyot csalódni.

Nincs kegyelem: ezerrel dől majd ránk a meleg

Titokban azért bíztunk abban, hogy augusztus közepe már nem annyira nyár, az már az ősz bekacsintása – de hát, nagyon úgy fest, hogy szó sincs erről, brutális meleg vár ránk a következő napokban. 

Az előrejelzések szerint napfényes, tiszta idő vár ránk, amit néhány felhő tarkíthat. Eső nem várható, a déli és délnyugati szél néhol élénkebbé válhat. Délután 29-34 fokig melegszik a levegő. Gyakorlatisabban ez azt jelenti, hogy engedjük le a redőnyt, húzzuk be a sötétítőt, mert ha nem így teszünk, a lakás úgy átmelegszik estére, hogy csak kapkodjuk majd a levegőt.

 

