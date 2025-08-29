augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

34°
+35
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Változik az időjárás

1 órája

Riasztás Baranyában: viharok jönnek a kánikula után

Címkék#meteorológia#hidegfront#vihar

Zivatarok vetnek véget az elmúlt napok kánikulai időjárásának. Baranyában jelenleg is citromsárga riasztás van érvényben a várható viharok miatt.

Bama.hu

A HungaroMet előrejelzése szerint az esti óráktól a Dunántúlon és a középső országrészben - délnyugatról északkelet felé történő áthelyeződéssel - már nagyobb számban alakulhatnak ki zivatarok, viharok.

viharok
Viharok vetnek véget a hőségnek.

Zivatarok környezetében általában viharos (60-70 km/h) szél, intenzív csapadék (10-25 mm) és kisebb méretű jég (< 1-2 cm) előfordulhat. Egy-egy intenzívebb zivatarra is van esély nagyobb méretű jég (> 2 cm), erősen viharos szél (> 80 km/h) és felhőszakadás (> 25-30 mm) kíséretében. A hajnali, reggeli órákra átmenetileg csökkenhet a zivatarhajlam.

Szombaton több hullámban fordulhatnak elő zivatarok, nagyobb számban az ország középső sávjában a maihoz hasonló kritériumokkal, kiemelten felhőszakadással (> 25-30 mm). Estétől nyugaton már lecsökken a zivatarhajlam, keleten viszont ekkortól fokozódik.

Viharok és az ember - mi a teendő, ha rossz helyen kap el minket az égzengés?

A katasztrófavédelem ajánlása szerint ha nagy villámlással járó vihar közeleg, vagy kap el minket, húzódjunk be valahová (ne magányosan álldogáló fa alá). A legjobb egy ház vagy egy üzlet. Ha gépkocsiban ülünk, az ablakokat zárjuk be, a fém részeket ne érintsük meg.
Hagyjuk el a kimagasló vagy exponált helyeket. Jó tudni, hogy barlang, mélyedés akkor nyújthat védelmet, ha legalább 1,5 méter mély.

Kerüljük a nedves talajt, azonnal hagyjuk el a vízfelületeket. Kerüljük a kőomlás veszélyes szakadékokat. Védekezhetünk úgy is, ha 10-30 cm vastag szigetelőrétegre állunk (száraz kő, ruhanemű). Nem ajánlott öreg, magányosan álló fa alatt táborozni, mert a lezuhanó ágak összezúzhatják a sátrat, és a  villámcsapás veszélye is itt a legnagyobb.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu