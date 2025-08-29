Riasztás Baranyában: viharok jönnek a kánikula után

A HungaroMet előrejelzése szerint az esti óráktól a Dunántúlon és a középső országrészben - délnyugatról északkelet felé történő áthelyeződéssel - már nagyobb számban alakulhatnak ki zivatarok, viharok.

Viharok vetnek véget a hőségnek.

Zivatarok környezetében általában viharos (60-70 km/h) szél, intenzív csapadék (10-25 mm) és kisebb méretű jég (< 1-2 cm) előfordulhat. Egy-egy intenzívebb zivatarra is van esély nagyobb méretű jég (> 2 cm), erősen viharos szél (> 80 km/h) és felhőszakadás (> 25-30 mm) kíséretében. A hajnali, reggeli órákra átmenetileg csökkenhet a zivatarhajlam.

Szombaton több hullámban fordulhatnak elő zivatarok, nagyobb számban az ország középső sávjában a maihoz hasonló kritériumokkal, kiemelten felhőszakadással (> 25-30 mm). Estétől nyugaton már lecsökken a zivatarhajlam, keleten viszont ekkortól fokozódik.

Viharok és az ember - mi a teendő, ha rossz helyen kap el minket az égzengés?

A katasztrófavédelem ajánlása szerint ha nagy villámlással járó vihar közeleg, vagy kap el minket, húzódjunk be valahová (ne magányosan álldogáló fa alá). A legjobb egy ház vagy egy üzlet. Ha gépkocsiban ülünk, az ablakokat zárjuk be, a fém részeket ne érintsük meg.

Hagyjuk el a kimagasló vagy exponált helyeket. Jó tudni, hogy barlang, mélyedés akkor nyújthat védelmet, ha legalább 1,5 méter mély.

Kerüljük a nedves talajt, azonnal hagyjuk el a vízfelületeket. Kerüljük a kőomlás veszélyes szakadékokat. Védekezhetünk úgy is, ha 10-30 cm vastag szigetelőrétegre állunk (száraz kő, ruhanemű). Nem ajánlott öreg, magányosan álló fa alatt táborozni, mert a lezuhanó ágak összezúzhatják a sátrat, és a villámcsapás veszélye is itt a legnagyobb.