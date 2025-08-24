1 órája
Strand vagy kirándulás? Ilyen időnk lesz a hét utolsó napján
Várható időjárás Baranyában (forrás: köpönyeg.hu)
Vasárnap
Sok napsütés várható, kevés gomolyfelhővel. Csak elvétve fordul elő zápor. Marad az élénk szél, és a hűvösebb idő: délután 21-26 fok valószínű.
Hétfő
Száraz, ragyogóan napos időre van kilátás kevés gomolyfelhővel. Kicsi az esély csapadékra. 25-26 fok köré erősödik a felmelegedés.
Kedd
A napsütést gomolyfelhők zavarják, és elszórtan zápor, zivatar is előfordulhat. A szél megélénkül, a melegedés folytatódik: délután már 30 fok is lehet.
Szerda
Napos, gomolyfelhős strandidő valószínű. Elszórtan frissítő zivatar, zápor kialakulhat. 30 fok körüli hőség várható.
Orvosmeteorológia
Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.