Strand vagy kirándulás? Ilyen időnk lesz a hét utolsó napján

Várható időjárás Baranyában (forrás: köpönyeg.hu)

Vasárnap

Sok napsütés várható, kevés gomolyfelhővel. Csak elvétve fordul elő zápor. Marad az élénk szél, és a hűvösebb idő: délután 21-26 fok valószínű.

Hétfő

Száraz, ragyogóan napos időre van kilátás kevés gomolyfelhővel. Kicsi az esély csapadékra. 25-26 fok köré erősödik a felmelegedés.

Kedd

A napsütést gomolyfelhők zavarják, és elszórtan zápor, zivatar is előfordulhat. A szél megélénkül, a melegedés folytatódik: délután már 30 fok is lehet.

Szerda

Napos, gomolyfelhős strandidő valószínű. Elszórtan frissítő zivatar, zápor kialakulhat. 30 fok körüli hőség várható.