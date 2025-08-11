Szélsőséges lesz az időjárás Baranyában is – figyelmeztet a szakember

A Köpönyeg számolt be róla, hogy Carlo Buontempo szakértő szerint az üvegházhatású gázok koncentrációja tovább nő, újabb rekordokat és súlyos következményeket előrevetítve.

Már az északi országokra sem mindig jellemző a hűvös időjárás. Júliusban Európában, különösen Skandináviában, extrém hőhullámok voltak. Norvégiában északi területeken több mint tíz napig mérték a 30 fokot meghaladó hőmérsékletet, Finnországban pedig egy rekordhosszú, háromhetes hőhullám sújtotta a térséget.

Délen pedig szinte meg lehet főni, Törökországban július 25-én 50,5 fokot mértek, ami új nemzeti rekordot. Baranya vármegyében is egyre gyakoribbak a hőhullámok és a szélsőséges időjárási jelenségek, amelyek komoly kihívás elé állítják a helyi mezőgazdaságot és a vízgazdálkodást. A térségben is érezhető a klímaváltozás hatása, így itt is fontos a fenntartható megoldások keresése.