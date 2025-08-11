1 órája
Szélsőséges lesz az időjárás Baranyában is – figyelmeztet a szakember
A klímaváltozás hatásait már a bőrünkön érezzük, szokták mondani. Éppen ezért fontos komolyan venni a témával foglalkozó tudósok figyelmeztetéseit.
Egyre több a jégeső, vihar Baranyában is (illusztráció)
Fotó: Ádám János
A Köpönyeg számolt be róla, hogy Carlo Buontempo szakértő szerint az üvegházhatású gázok koncentrációja tovább nő, újabb rekordokat és súlyos következményeket előrevetítve.
Már az északi országokra sem mindig jellemző a hűvös időjárás. Júliusban Európában, különösen Skandináviában, extrém hőhullámok voltak. Norvégiában északi területeken több mint tíz napig mérték a 30 fokot meghaladó hőmérsékletet, Finnországban pedig egy rekordhosszú, háromhetes hőhullám sújtotta a térséget.
Délen pedig szinte meg lehet főni, Törökországban július 25-én 50,5 fokot mértek, ami új nemzeti rekordot. Baranya vármegyében is egyre gyakoribbak a hőhullámok és a szélsőséges időjárási jelenségek, amelyek komoly kihívás elé állítják a helyi mezőgazdaságot és a vízgazdálkodást. A térségben is érezhető a klímaváltozás hatása, így itt is fontos a fenntartható megoldások keresése.