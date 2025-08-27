augusztus 27., szerda

Elő a nagykabátokkal

Megvannak az előrejelzések − ilyen lesz az idei tél

Erre nem árt felkészülni. A jóslat szerint ilyen lesz a téli időjárás.

Tóth Dávid
Megvannak az előrejelzések − ilyen lesz az idei tél

Tavasz, nyár, ősz, tél? Lassan már csak a tél és a nyár marad.

Forrás: MW

Fotó: KOVACS LILIANA

Augusztus 10., Lőrinc napja ebben az évben is dőlt a kánikula. A Köpönyeg.hu cikke szerint az augusztus 1–10. közötti hőséghullám több egyszerű nyári melegnél – a népi néphagyományok szerint ez elárulja, hogy milyen lesz a téli időjárás.

téli időjárás
A téli időjárás zordnak ígérkezik, legalábbis Lőrinc napja szerint.
Fotó: Bús Csaba / Forrás: MW

Ilyen lesz a téli időjárás

A paraszti közösségek évszázadokon át figyelték az időjárást – nemcsak megfigyelték, hanem tanultak is belőle. Többször is beigazolódott: ha augusztus első tíz napja perzselően forró, akkor jellemzően zord, kemény lesz a téli időjárás. Ez a jelenség beépült a közmondásainkba: 

Ha 1-je és 10-e között nagyon nagy a meleg, akkor zimankós tél lesz.

Keménynek ígérkezik a tél 2025-ben

2025-ben az időjárás pontosan ezt a mintát követte: mindennap hőséget hozott, és gyakran 35 °C fölé emelkedett a hőmérséklet. Noha a modern meteorológia nem veszi figyelembe ezeket a régi bölcsességeket, sokan ma is hisznek a természet jeleiben – és már most felhívják a figyelmet a vastag télikabát beszerzésére.

Lőrinc napja: szép idő = szép őszi időjárás?

A néphagyomány szerint Lőrinc (augusztus 10.) napján tapasztalt idő állítólag előrevetíti az őszt: ha szép, napos idő van, akkor hosszú, száraz és napfényes őszre lehet számítani – ráadásul bőséges, egészséges gyümölcsterméssel. Idén éppen ilyen volt az idő: zavartalan napsütés és kánikula jellemezte Lőrinc napját. 

 

