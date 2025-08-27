augusztus 27., szerda

Úgy lép át rajtunk a nyár, mint Szoboszlai a labdán

Pedig már tényleg azt hittük, hogy jön az ősz, jönnek a visszafogottabb napok – és nem is tévedhettünk volna nagyobbat!

Miközben a naptár szerint augusztus utolsó napjait rúgjuk, nem úgy néz ki, mintha jönne az ősz: a nyár nagyon is itt van, és úgy lép át rajtunk, mint Szoboszlai a labdán a legutóbbi Liverpool-meccsen, a mindent eldöntő gól előtt. 

Hogy mindezt számszerűsítsük is: ma 32, holnap 33, pénteken pedig egyenesen 34 fok lesz, ami testvérek között sem kellemes meleg – szóval az őszre még várnunk kell, az előrejelzések szerint jó pár napot, sőt, inkább hetet. Kitartást tehát mindenkinek!

 

