augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

18°
+32
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

1 órája

Változékony hétvége előtt áll Pécs és Baranya

Címkék#hőmérséklet#zivatar#Pécs#Országos Meteorológiai Szolgálat

Pénteken (augusztus 22.) záporokra, zivatarokra kell készülni a térségben, helyenként felhőszakadás, viharos szél és jégeső is előfordulhat.

Bama.hu

A hőmérséklet napközben 20–24 fok körül alakul, a zivatarok környezetében azonban hirtelen lehűlés várható. Az Országos Meteorológiai Szolgálat több fokozatú riasztást is kiadott heves zivatarok miatt.

  • Szombaton (23-án) már nyugodtabb időre számíthatunk: gomolyfelhős, napos idő ígérkezik, csapadék csak elvétve fordulhat elő. A hőmérséklet délután 24–26 fokig emelkedik, de az északnyugati szél többfelé élénk, néhol erős lehet.
  • Vasárnap (24-én) folytatódik a kellemes, nyárias idő: sok napsütésre számíthatunk, maximum 25–28 fokkal. Csapadék alig valószínű, a légmozgás mérséklődik.

Összességében a hétvége elején még zivatarok zavarhatják a programokat, de szombattól fokozatosan stabilizálódik az idő, így a hétvége második felében kedvező körülmények várják a szabadtéri programokra készülőket.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu