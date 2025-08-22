Időjárás
1 órája
Változékony hétvége előtt áll Pécs és Baranya
Pénteken (augusztus 22.) záporokra, zivatarokra kell készülni a térségben, helyenként felhőszakadás, viharos szél és jégeső is előfordulhat.
A hőmérséklet napközben 20–24 fok körül alakul, a zivatarok környezetében azonban hirtelen lehűlés várható. Az Országos Meteorológiai Szolgálat több fokozatú riasztást is kiadott heves zivatarok miatt.
- Szombaton (23-án) már nyugodtabb időre számíthatunk: gomolyfelhős, napos idő ígérkezik, csapadék csak elvétve fordulhat elő. A hőmérséklet délután 24–26 fokig emelkedik, de az északnyugati szél többfelé élénk, néhol erős lehet.
- Vasárnap (24-én) folytatódik a kellemes, nyárias idő: sok napsütésre számíthatunk, maximum 25–28 fokkal. Csapadék alig valószínű, a légmozgás mérséklődik.
Összességében a hétvége elején még zivatarok zavarhatják a programokat, de szombattól fokozatosan stabilizálódik az idő, így a hétvége második felében kedvező körülmények várják a szabadtéri programokra készülőket.
