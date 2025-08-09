Mindenki a vízpartra – de csak naptejjel! Vasárnap 34 fok és erős UV-sugárzás várható

– Erős UV-B sugárzás várható, ezért érdemes naptejjel védekezni, és 11–15 óra között kerülni a tűző napot. Ha mégis a napon kell tartózkodnunk, segíthet a világos ruha, kalap, napszemüveg és az árnyék keresése – ajánlják.

Délután is marad a szinte zavartalan napsütés, a hőmérséklet 31 és 34 fok között tetőzik. A délnyugati szél mérsékelt marad, így a forróságban alig lesz enyhülés. Estére derült égbolt ígérkezik, a hőmérséklet ekkor is 25 fok közelében alakul. A napközbeni hőség miatt érdemes inkább naplemente utánra időzíteni az aktív kikapcsolódást.