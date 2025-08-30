augusztus 30., szombat

Vihar jön, de a melegfront is kínoz Baranyában

Erős melegfront kínozza az arra érzékenyeket a napokban, előreláthatólag a szombati napon is erre kell számítanunk. Ennek ellenére az időjárás viszont viharossá válik, a kánikulát vihar követi augusztus 30-án Baranyában is az időjárás-előrejelzések szerint. A hőmérséklet 17 és 27 fok között alakul, 12 mm csapadékot, 20 km/órás szelet ígér a Köpönyeg.hu előrejelzése.

 

