Jön az ősz, vagy marad a nyár? Nagy fordulat vár ránk a jövő héten

A jövő hét elején újabb fordulatot vesz az időjárás. Ennek köszönhetően a jövő hét elején egyre több napsütés lesz, és a fokozatosan emelkedő hőmérséklet néhány nap múlva újra 30 fok közelében lehet.

Kaszás Endre
Jön az ősz, vagy marad a nyár? Nagy fordulat vár ránk a jövő héten

Forrás: MW

Fotó: KOVACS LILIANA

A még hektikusnak mondható hétvége után a jövő hét elején visszatér a nyár az időjárásban. Egyre több lesz a napsütés, és a napi legmagasabb hőmérséklet újra elérheti a 30 fokot.

A jövő hét elején mg bátran a szabadba gyűjthetjük be a szervezetünknek szükséges D-vitamint
A jövő hét elején mg bátran a szabadba gyűjthetjük be a szervezetünknek szükséges D-vitamint
Fotó: MW

Aki tehát szeretné még egy kicsit karban tartani a színét, annak nem kell szoláriumba menni, barnulni még a természetes napsütésben is lehet majd.

Ami a hétvégét illeti, szombat hajnalban helyenként ismét képződhetnek pára-, ködfoltok. Napközben sok napsütés várható, amelyet fátyol- és gomolyfelhők zavarhatnak meg. Csak elvétve fordulhat elő zápor. Mérsékelt, északnyugaton élénk lesz a déli-délkeleti szél. A csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakul.

A hétvége hektikus időjárása után a jövő hét elején újra melegszik majd az idő

Vasárnap aztán egyre többfelé fordul északnyugatira a szél, hidegfront érkezik. Eső, zápor, zivatar többfelé kialakulhat, délután már csak keleten, nyugat felől pedig szakadozni kezd a felhőzet. Pár fokos lehűlés várható, 19-27 fokos maximumokkal számolhatunk, keleten, délkeleten lesz melegebb. A jövő hét napsütéssel indul, már csak keleten lehet egy-egy zápor. Délután 22-26 fokot mérhetünk.

 

