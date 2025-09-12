2 órája
Jön az ősz, vagy marad a nyár? Nagy fordulat vár ránk a jövő héten
A jövő hét elején újabb fordulatot vesz az időjárás. Ennek köszönhetően a jövő hét elején egyre több napsütés lesz, és a fokozatosan emelkedő hőmérséklet néhány nap múlva újra 30 fok közelében lehet.
Forrás: MW
A még hektikusnak mondható hétvége után a jövő hét elején visszatér a nyár az időjárásban. Egyre több lesz a napsütés, és a napi legmagasabb hőmérséklet újra elérheti a 30 fokot.
Aki tehát szeretné még egy kicsit karban tartani a színét, annak nem kell szoláriumba menni, barnulni még a természetes napsütésben is lehet majd.
Ami a hétvégét illeti, szombat hajnalban helyenként ismét képződhetnek pára-, ködfoltok. Napközben sok napsütés várható, amelyet fátyol- és gomolyfelhők zavarhatnak meg. Csak elvétve fordulhat elő zápor. Mérsékelt, északnyugaton élénk lesz a déli-délkeleti szél. A csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakul.
A hétvége hektikus időjárása után a jövő hét elején újra melegszik majd az idő
Vasárnap aztán egyre többfelé fordul északnyugatira a szél, hidegfront érkezik. Eső, zápor, zivatar többfelé kialakulhat, délután már csak keleten, nyugat felől pedig szakadozni kezd a felhőzet. Pár fokos lehűlés várható, 19-27 fokos maximumokkal számolhatunk, keleten, délkeleten lesz melegebb. A jövő hét napsütéssel indul, már csak keleten lehet egy-egy zápor. Délután 22-26 fokot mérhetünk.