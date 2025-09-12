Jön az ősz, vagy marad a nyár? Nagy fordulat vár ránk a jövő héten

A még hektikusnak mondható hétvége után a jövő hét elején visszatér a nyár az időjárásban. Egyre több lesz a napsütés, és a napi legmagasabb hőmérséklet újra elérheti a 30 fokot.

A jövő hét elején mg bátran a szabadba gyűjthetjük be a szervezetünknek szükséges D-vitamint

Fotó: MW

Aki tehát szeretné még egy kicsit karban tartani a színét, annak nem kell szoláriumba menni, barnulni még a természetes napsütésben is lehet majd.

Ami a hétvégét illeti, szombat hajnalban helyenként ismét képződhetnek pára-, ködfoltok. Napközben sok napsütés várható, amelyet fátyol- és gomolyfelhők zavarhatnak meg. Csak elvétve fordulhat elő zápor. Mérsékelt, északnyugaton élénk lesz a déli-délkeleti szél. A csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakul.

A hétvége hektikus időjárása után a jövő hét elején újra melegszik majd az idő

Vasárnap aztán egyre többfelé fordul északnyugatira a szél, hidegfront érkezik. Eső, zápor, zivatar többfelé kialakulhat, délután már csak keleten, nyugat felől pedig szakadozni kezd a felhőzet. Pár fokos lehűlés várható, 19-27 fokos maximumokkal számolhatunk, keleten, délkeleten lesz melegebb. A jövő hét napsütéssel indul, már csak keleten lehet egy-egy zápor. Délután 22-26 fokot mérhetünk.