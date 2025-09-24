szeptember 24., szerda

1 órája

Akkor ennyi volt? Viszlát nyár, jönnek az esők

Nagyon úgy fest, hogy szeptember végére tényleg bekacsint az ősz – a korábbi napokhoz képest jóval borúsabb lesz az idő szerdán.

Az elmúlt napokban szinte kánikula volt – több irodában, lakásban is ment a légkondi ezerrel. Ehhez képest ma, mint az Ady-versben, beszökik az ősz, és hozza magával a hűvösödést is. 

Az előrejelzések szerint már ma komoly esők lehetnek, és nem lesz lassítás a következő napokban sem – hétvégén már húsz fok alá is beeshet a higanyszál a hőmérőn. De talán ez nem is akkora baj: a friss őszi reggeleknél semmi sem lehet jobb. 

 

 

