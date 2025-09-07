Az allergiások nem fognak örülni az időjárás alakulásának

Aki allergiás, az bizony ezekben a napokban nem lélegezhet fel. Az időjárás alakulása ugyanis kedvez az allergén pollenek terjedésének, a tünetek erősödésének.

Ezekben a napokban főként a parlagfű lesz a felelős az allergiás tünetek erősödéséért

Fotó: MW / Forrás: MW

Hétfőn, sőt, az elkövetkező napokban sem kell lemondanunk a 30 fok körüli csúcshőmérsékletről térségünkben. A napos-gomolyfelhős időjárást csak néhol zavarhatja meg egy-egy zivatar, inkább csak a szél erősödése lesz jellemző.

A következő napokban ugyanakkor tartósan nagyon magas szinten maradhat a parlagfű virágporának koncentrációja. Az ajánlások szerint záporok, zivatarok környezetében az allergiás tünetek rohamszerű fokozódására is számítani kell, ezért ilyenkor ajánlott zárt térben tartózkodni.

A többi lágyszárú allergén közül a csalánfélék virágporának mennyisége jellemzően a közepes, míg a kenderféléké, a pázsitfűféléké és a libatopféléké az alacsony - közepes tartományban alakulhat.

Az allergiás tünetek mellett a meleg és az UV-sugárzás jelenthet kihívást

Mivel napközben általában nyárias időben lesz részünk, ezért a meleg időre érzékenyek körében keringési panaszok, vérnyomásproblémák, fejfájás, migrén előfordulhat, valamint dekoncentráltság, fáradékonyság, bágyadtság is jelentkezhet.

A szelesebb északkeleti tájakon tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, illetve ingerlékenység, nyugtalanság is előfordulhat. Az UV-sugárzás a kora délutáni órákban a napos tájakon még elérheti az erős fokozatot, ezért ilyenkor a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk és szemünk megfelelő védelméről.