Erősödő tünetek

2 órája

Az allergiások nem fognak örülni az időjárás alakulásának

Címkék#uv#zivatar#parlagfű#virágpor

Hiába a túlnyomóan napos, szép kora őszi időjárás, az allergiásokra nehéz napok jönnek a jövő hét elején is. Az időjárás ugyanis kedvez a pollenek terjedésének, így az allergiás tünetek csúcsra járásának is.

Kaszás Endre

Aki allergiás, az bizony ezekben a napokban nem lélegezhet fel. Az időjárás alakulása ugyanis kedvez az allergén pollenek terjedésének, a tünetek erősödésének.

Ezekben a napokban főként a parlagfű lesz a felelős az allergiás tünetek erősödéséért
Fotó: MW / Forrás:  MW

Hétfőn, sőt, az elkövetkező napokban sem kell lemondanunk a 30 fok körüli csúcshőmérsékletről térségünkben. A napos-gomolyfelhős időjárást csak néhol zavarhatja meg egy-egy zivatar, inkább csak a szél erősödése lesz jellemző.

A következő napokban ugyanakkor tartósan nagyon magas szinten maradhat a parlagfű virágporának koncentrációja. Az ajánlások szerint záporok, zivatarok környezetében az allergiás tünetek rohamszerű fokozódására is számítani kell, ezért ilyenkor ajánlott zárt térben tartózkodni.

A többi lágyszárú allergén közül a csalánfélék virágporának mennyisége jellemzően a közepes, míg a kenderféléké, a pázsitfűféléké és a libatopféléké az alacsony - közepes tartományban alakulhat.

Az allergiás tünetek mellett a meleg és az UV-sugárzás jelenthet kihívást

Mivel napközben általában nyárias időben lesz részünk, ezért a meleg időre érzékenyek körében keringési panaszok, vérnyomásproblémák, fejfájás, migrén előfordulhat, valamint dekoncentráltság, fáradékonyság, bágyadtság is jelentkezhet.

A szelesebb északkeleti tájakon tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, illetve ingerlékenység, nyugtalanság is előfordulhat. Az UV-sugárzás a kora délutáni órákban a napos tájakon még elérheti az erős fokozatot, ezért ilyenkor a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk és szemünk megfelelő védelméről.

 

