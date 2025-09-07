Az esernyőt, legyen az bármilyen színű, ma semmiképpen se hagyjuk otthon

Az előrejelzések szerint vasárnap a napsütést többfelé fátyol- és gomolyfelhők zavarhatják meg, délután alakulhat ki futó zápor, zivatar.

Kora reggel 8-17, délután 26-32 fokot mérhetünk. Becsüljük ezt meg, mert nincs már messze, hogy teljes erőből ránkrúgja az ajtót az ősz – pár hét múlva már nagyon örülnénk a harminc fok körüli hőmérsékletnek.