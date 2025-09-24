Elmerülni nem fogunk, de nem ússzuk meg, az biztos

Este nyugat felől egy csapadéksáv éri el a térséget, nagy területen ered el az eső. Többfelé eshet jelentősebb, kevéssel 10 mm-t meghaladó csapadék. Az északkeleti szél nagy területen megélénkül. A minimumok 15 fok közelében alakulnak. A csapadékos idő csütörtök reggelig is kitarthat.

Csütörtökön nagy területen várható több hullámban csapadék, de tartós egész térséget érintő jelentős csapadék nem várható.

Ebben az időszakban hidegfronti hatásban lesz részünk, emiatt az érzékenyek körében fejfájás, görcsös panaszok, vérnyomásproblémák és keringési panaszok egyaránt előfordulhatnak. Hajnalban a hűvösebb, nyirkosabb tájakon felerősödhetnek kopásos eredetű ízületi bántalmak. A szelesebb tájakon tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, illetve ingerlékenység, nyugtalanság jelentkezhet. Romlik hő- és komfortérzetünk, valamint lehangoltak, kedvtelenek lehetünk.