1 órája

Ennyi volt a vénasszonyok nyara: komoly hidegfronttal érkezik meg az ősz

Kedd

Az ország északnyugati felén már erősen felhős lesz az ég, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulnak. Ezzel szemben délkeleten még marad a fátyolfelhők mellett napos, száraz idő. 22 és 32 fok között mozoghat a hőmérséklet.

Szerda

Erősen felhős, vagy borult lesz az ég, és szórványosan várható eső, zápor, főleg keleten zivatar. Az északkeleti szél egyre inkább megélénkül. Mindössze 15 és 25 fok közötti értékeket mérhetünk.

Csütörtök

Folytatódik a borongós, erősen felhős, szeles idő, szórványosan újabb csapadékkal. Délután csak 19-22 fok valószínű.

Orvosmeteorológia

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

 

