Esővel jön a vasárnap, engedjük el a nagy kirándulást

Most már aztán tényleg itt az ősz, hűvös lesz napközben is, nem csak reggel meg este – ráadásul jönnek az esők is.

Az előrejelzések szerint vasárnap erősen felhős, borult lesz az ég, csak rövidebb időszakokra bújhat elő a nap. Kisebb eső, egy-egy zápor bárhol és bármikor előfordulhat. Mérsékelt lesz az északias szél. Kora reggel 11, 17 fok körül alakul a hőmérséklet.

De nézzünk eggyel tovább is! Hétfőn túlnyomóan napos, gomolyfelhős idő ígérkezik. Kisebb eső, záporok nagyobb számban inkább tőlünk északabbra fordulhatnak elő. Az északi, északkeleti szelet többfelé élénk, nyugaton és északkeleten erős lökések kísérhetik. Hajnalban a szélvédett északi völgyekben 5 fok alá csökkenthet a hőmérséklet, máshol 5-11 fok várható. Délután 15-20 fokot mérhetünk.

 

