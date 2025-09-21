Ez durva lesz! 10 fokot csökken a hőmérséklet 2 nap alatt

A hétfő is hasonlóan meleg időt ígér, ideális szabadtéri programokhoz. Ám jó ha tudjuk, ez a hétvége volt az utolsó, mely szinte nyárias hangulatban telt, jövő hét elején végérvényesen elrakhatjuk a rövidnadrágot nyári szoknyákat a szekrény mélyére.

A következő napokban jelentős változásra kell felkészülni. A Köpönyeg.hu is beszámolt erről, mint a meteorológiai portál írta, kedden már záporokra, zivatarokra is lehet számítani. Szerdától hűvösebb, borongósabb idő következik, a nappali hőmérséklet 20-21 °C körül alakul, és csapadékosabb időszakok is várhatóak.

Ez a hirtelen változás az őszi időszak kezdetét jelzi, és érdemes kihasználni az utolsó nyárias napokat a szabadban.