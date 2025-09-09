szeptember 9., kedd

Felhős-napos, fülledt időnk lesz ma

Baranya vármegyében ma délelőtt kevéssé valószínű eső előfordulása, naposabb, gyengén felhős idő lesz. A délután második felében, nyugat felől megnövekedhet a felhőzet, melyből késő délután, este kialakulhatnak záporok. 

A legvalószínűbb folytatás: szerdán a korábbinál felhősebb, bujkáló napsütéses időszakokkal tarkított, fülledt, meleg időjárás ígérkezik. Csütörtökre távozik a szórványos záporokat, zivatarokat adó csapadékmező.

 

