Időjárás
3 órája
Felhős-napos, fülledt időnk lesz ma
Baranya vármegyében ma délelőtt kevéssé valószínű eső előfordulása, naposabb, gyengén felhős idő lesz. A délután második felében, nyugat felől megnövekedhet a felhőzet, melyből késő délután, este kialakulhatnak záporok.
A legvalószínűbb folytatás: szerdán a korábbinál felhősebb, bujkáló napsütéses időszakokkal tarkított, fülledt, meleg időjárás ígérkezik. Csütörtökre távozik a szórványos záporokat, zivatarokat adó csapadékmező.
