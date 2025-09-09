Ezek a színű autók okozzák a globális felmelegedést!

Másfelől a világos színek, mint a fehér, ezüst vagy világosszürke, a napsugarak nagy részét visszaverik, és kevésbé melegszenek fel. Ennek kényelmi előnye – mármint a légkondicionáló ritkább használata – mellett az is jelentős, hogy kevesebb üzemanyag vagy energia megy el a hűtésre. Ez pedig közvetetten csökkenti a károsanyag-kibocsátást, így a világos autó színválasztás idővel fontos lépés lehet a fenntarthatóság felé.

Egyre veszélyesebb hőség leselkedik ránk

Mindez azonban nem csak egyéni döntés. Egy nagyvárosban, ahol milliónyi autó jár, ha a többség sötét árnyalatú, a hőhullámok intenzívebbé válhatnak. Ez különösen veszélyes lehet, hiszen a klímaváltozás miatt egyre gyakrabban fordulnak elő hosszabb, egészségre veszélyes hőperiódusok. A városi hőmérséklet emelkedése növelheti a hőgutát, kiszáradást vagy keringési problémákat okozó eseteket, így a közegészség szempontjából is kritikus tényező.

Érdemes tehát átgondolni, hogy a design vagy a környezet számít-e inkább. Ahogy korábban a házak tetőszínének világosításával igyekeztek mérsékelni a felmelegedést, úgy az autók színe is szemponttá válhat a jövő várostervezésében és közlekedési döntéseiben. Bár a gyártók és a vásárlók számára ma még elsősorban a trendek és az ízlés dominál, egyre többeket késztet gondolkodásra annak felismerése, hogy egy egyszerű választás – mint az autó színe – nagyobb jelentőséggel bírhat, mint gondolnánk.